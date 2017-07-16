Bakan Kılıç, Kırkpınar Er Meydanı'nda
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na geldi.
Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın karşıladığı Bakan Kılıç, güreşlerin final karşılaşmalarını takip edeceği protokol tribünündeki yerini aldı.
Bakan Kılıç, iki Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu ile İsmail Balaban'ın karşı karşıya geleceği final müsabakasının ardından düzenlenecek törende dereceye giren güreşçilere ödüllerini verecek.
Bu arada 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır" da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladı.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:33
-
Çok canlar yanar!
Toplam 30
Yorum
kili TARAFTAR Arkadas LOCAya ne parasi versin kimimleri seyir etsin? baskan dediginde ya parayi bulacak yada cöpünden verecek yoksa kösdeki bizim bakalda Basknlik yapar birde durusuyla verdigi aldigi kararlarla bizleri inandiracak ve güvendirecek ama sen galiba dursunbeyden degil fikret ormandan anlatiyorsun
-
Josef mi satılacak!
Toplam 14
Yorum
alex 8 milyona getirmisti perroro mu terraromu
-
Kameni ilk kez
Toplam 13
Yorum
tribun cok dikkatli seyrettim felaket hizli kedi gibi volkan demirelin kullanil tarihi gecmistir kimse kizmasin bir kere civa gibi hele sukur iyi b
Bakan Kılıç, Kırkpınar Er Meydanı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.