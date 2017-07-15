Recep Kara'dan erken veda
Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 3'ncü turunda, geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, rakibi İsmail Balaban'a altın puanlama bölümünde yenilerek Kırkpınar'a veda etti.
Yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından İsmail Balaban'a yenilen Recep Kara uzun süre yerden kalkamadı. Ağladığı gözlenen Kara, çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak Er Meydanı'ndan çıkarıldı. İsmail Balaban ise galibiyetini tribünleri selamlayarak kutladı.
Üçüncü turun sonucun çeyrek finale kalan diğer başpehlivan ise Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz oldu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:45
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Castillo için teklif
Toplam 13
Yorum
Cacik Castillo topu iyi taşıyan ama final paslarini ve ortalari iyi olmayan bir oyuncu yattaranin yanından gecemez driblingi iyi ama yeterli olmyr
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Udoh’dan veda mesajı
Toplam 2
Yorum
fenerliadam Udoha çok üzüldüm. Ama obra ona yakın bir oyuncu bulabilir. Bir fbli olarak snejdere de üzüldüm. Gelenler onun pabucu kadar oynayamaz.yazık
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"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 19
Yorum
renkli Oraya buraya sataşma,hakkıyla kazanan kartala çamur atma,hele hocaya hiç...
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