 Recep Kara'dan erken veda – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'dan erken veda

    Recep Kara'dan erken veda

    Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 3'ncü turunda, geçen yılın başpehlivanı , rakibi İsmail Balaban'a altın puanlama bölümünde yenilerek Kırkpınar'a veda etti.

    Yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından İsmail Balaban'a yenilen uzun süre yerden kalkamadı. Ağladığı gözlenen Kara, çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak Er Meydanı'ndan çıkarıldı. İsmail Balaban ise galibiyetini tribünleri selamlayarak kutladı.
    Üçüncü turun sonucun çeyrek finale kalan diğer başpehlivan ise Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz oldu.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:45
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