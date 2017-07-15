Recep Kara'dan erken veda

Yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından İsmail Balaban'a yenilen Recep Kara uzun süre yerden kalkamadı. Ağladığı gözlenen Kara, çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak Er Meydanı'ndan çıkarıldı. İsmail Balaban ise galibiyetini tribünleri selamlayarak kutladı.

Üçüncü turun sonucun çeyrek finale kalan diğer başpehlivan ise Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz oldu.



