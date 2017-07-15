 Peşrevler çekildi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Peşrevler çekildi

    Peşrevler çekildi

    Çeşitli boylarda 1737 pehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dün minik boyda pehlivanlar güreş tuttu.

    minik boy pehlivanların güreşe tutuşmasıyla başladı. Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin saat 18.00'de açılış töreni yapıldı.

    Bu yıl minik 1 boyda 140, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 145, teşvik 2 boyda 174, tozkoparan boyda 209, ayak boyunda 228, deste küçük boyda 116, deste büyük boyda 75, küçük orta küçük boyda 339, küçük orta büyük boyda 160, büyük orta 112, başaltı da 67, baş boyunda 60 pehlivan mücadele edecek. Bugün başaltı ve başpehlivanların mücadeleleri de gerçekleşecek. Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşleriyle tamamlanacak.

    İKİ ALTIN KEMERLİ AĞA
    Ağa rekor kırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası iş adamı Seyfettin Selim'e ikinci altın kemeri taktı. Seyfettin Selim, iki altın kemerli ağa unvanıyla rekor kırarak tarihe geçti.

    ARALARINDA 51 KİLO FARK!
    656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde, sıklet bakımından birbirinin zıttı iki minik pehlivanın güreşi seyirciden ilgi gördü. 33 kiloluk Bilal Çakar, kendisinden 51 kilo fazla rakibi Serhat Göçmez'e yenildiği mücadele ilgi ile izlendi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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