Peşrevler çekildi
Çeşitli boylarda 1737 pehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dün minik boyda pehlivanlar güreş tuttu.
Bu yıl minik 1 boyda 140, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 145, teşvik 2 boyda 174, tozkoparan boyda 209, ayak boyunda 228, deste küçük boyda 116, deste büyük boyda 75, küçük orta küçük boyda 339, küçük orta büyük boyda 160, büyük orta 112, başaltı da 67, baş boyunda 60 pehlivan mücadele edecek. Bugün başaltı ve başpehlivanların mücadeleleri de gerçekleşecek. Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşleriyle tamamlanacak.
İKİ ALTIN KEMERLİ AĞA
Ağa rekor kırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası iş adamı Seyfettin Selim'e ikinci altın kemeri taktı. Seyfettin Selim, iki altın kemerli ağa unvanıyla rekor kırarak tarihe geçti.
ARALARINDA 51 KİLO FARK!
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde, sıklet bakımından birbirinin zıttı iki minik pehlivanın güreşi seyirciden ilgi gördü. 33 kiloluk Bilal Çakar, kendisinden 51 kilo fazla rakibi Serhat Göçmez'e yenildiği mücadele ilgi ile izlendi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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