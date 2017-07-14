 Cumhurbaşkanı Kara’yı ağırladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Cumhurbaşkanı Kara’yı ağırladı

    Cumhurbaşkanı Kara’yı ağırladı

    , Edirne’den gelen Kırkpınar heyetini kabul etti Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve başpehlivan , Erdoğan’ı güreşlere davet etti.

    , bugün başlayacak 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde, Edirne'den gelen Kırkpınar heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyette Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara yer aldı.

    HEYETTEN BİLGİ ALDI
    Vali Özdemir, Kırkpınar ağası Selim ve Başpehlivan Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bugün başlayacak tarihi organizasyona davet etti. Erdoğan, heyetten organizasyonla ilgili bilgi alırken, daha önce dört kez başpehlivan olan Kara'ya yine başarı diledi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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