 Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek

    Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek

    'nde 60 başpehlivan güreşecek.

    Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, bugün de devam eden kayıtlar için pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'nda geldi.

    Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.

    Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı. En çok kayıt 339 pehlivanla küçük orta büyük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 60 pehlivan güreşecek.

    Kayıt sayısına göre 'nde katılım rekoru kırıldı. Geçen yıl bin 969 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:15
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