Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 60 başpehlivan güreşecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, bugün de devam eden kayıtlar için pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'nda geldi.
Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.
Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı. En çok kayıt 339 pehlivanla küçük orta büyük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 60 pehlivan güreşecek.
Kayıt sayısına göre 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde katılım rekoru kırıldı. Geçen yıl bin 969 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:15
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Arda Turan forma tanıtımına katıldı
Toplam 3
Yorum
sami hani ingiliz kulupleri kesenin agzini acmisti, hani cinliler 100 milyon euroyu gozden cikarmisti, kendini pazarlamak istedi ama kimse yemed
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Galatasaray’a dev sponsor
Toplam 21
Yorum
kartal Avrupa kupaları derken ?
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 25
Yorum
MALİ AY GÜN DOĞMUŞUZ ADAM BEŞİTAŞKA GELİRSE EMİNİM BÜYÜK İŞLER YAPACAKTIR . YE YE YE FENERBAHÇE GALATASARAY ....................................
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