Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başlayan 28 yaşındaki Orhan Okulu, Kırkpınar Er Meydanı'na çıktığı 2000 yılından bu yana 17 yıldır aralıksız bu büyük organizasyonda güreşiyor.

2012 yılında başaltı boyunda birincilik elde etmesinden bu yana Kırkpınar'da baş boyunda mücadele eden Okulu, 2015'te Osman Aynur'u finalde yenerek altın kemeri Antalya'ya götürdü. Orhan Okulu bu yılda kemeri memleketine, sevenlerine taşımak istiyor.

Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini, Kırkpınar'da yine iddialı olduğunu söyledi.

Kızı Zeynep'in doğduğu 2015'te altın kemeri aldığını, bu yılda yeni doğan oğlu Hamza'nın uğuruna inandığını aktaran Orhan Okulu, "Çift idman yaparak Kırkpınar'a hazırlandık. İnşallah hedefim altın kemeri almak. Kendimi de iyi hissediyorum. Bu sene de geri vites yok. 2015 yılındaki gibi formdayım. Hedefim altın kemer. 2015 yılında kızım olmuştu, bana uğurlu geldi ve şampiyon oldum. Şimdi de 2 aylık oğlum var. İnşallah 2015 yılında olduğu gibi 2017'de de bana uğurlu olur." diye konuştu.

Devamlı hücum güreşi yaptığını ve bu nedenle kendisine "Geri vitesi olmayan pehlivan" ismini verdiklerini anlatan Okulu, bu sene de hücum ağırlıklı güreşeceğini kaydetti.

-"Sıcağa alışığız"

Başpehlivan Okulu'nun Antrenörü Kemal Yılmaz ise Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Okulu'nun performansından memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "İnşallah Kırkpınar'dan başarılı bir şekilde döneriz. Hava sıcaklığı bizim için bir avantaj, Antalya da çok sıcak olduğu için güreşçilerimiz buna alışkın. Sıcak havanın kendi takımım adına daha avantajlı olacağını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.