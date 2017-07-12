Güreşçi babanın şampiyon oğlu

Antalya'da uzun yıllar güreşte başarılar elde eden Şerafettin Uysal, ata sporunu gelecek nesillere aktarma hedefiyle 30 yıldır antrenörlük yapıyor. Başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan Uysal'ın yönlendirmesiyle güreşe 6 yaşında başlayan oğlu Mehmet de kazandığı derecelerle babasının gurur kaynağı oldu. 12 yıldır babasıyla antrenman yapan Mehmet, serbest stilde Türkiye şampiyonluğu ve liseler arası dünya şampiyonluğunu kazandı. Milli takıma seçilen Mehmet Uysal, gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.



12 SENEDİR GÜREŞİYORUM

Mehmet Uysal, 2020 Tokyo Olimpiyatı'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi. Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlık için antrenörlüğünü yapan babasıyla günde 6 saat çalıştıklarını anlatan Mehmet Uysal, "12 senedir güreşiyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Ben güreşirken babamda, antrenörlük duygusu ortaya çıkıyor. Bana acıma değil de taktiksel değerlendirme yapıyor. Olimpiyata kadar üst üste Avrupa ve dünya şampiyonasını kazanmak istiyorum" dedi.



İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK

?Şerafettin Uysal da ağır antrenman programlarıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Antrenmanları baba- oğul ilişkisiyle yapmadıklarını ve antrenör- sporcu davranışlarıyla geçtiğini dile getiren Uysal, oğlunun yoğun çalışma temposuna ayak uyduramaması halinde başka antrenörle çalışabileceğini belirtti. Oğluna güvendiğini ve başarı kazanacağına inandığını vurgulayan Uysal, "Türk milletine başarılı sporcu armağan istiyoruz. Oğlumdan, başka ülkelerden de kendileri adına güreşmesini istediler. Bize sınırsız olanak sundular. Ama oğlumun tek hedefi Türk milli takım formasıyla yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutmak. Biz hedefimizden şaşmayacağız. İşi gücü bıraktık, kulübümüz yok kendi imkanlarımızla çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.Uysal, oğlu başta olmak üzere yetiştirdiği sporcuların başarılarıyla anılmasının ve adlarına güreş salonları açılmasının en büyük isteği olduğunu söyledi.





