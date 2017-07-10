Şampiyonun hedefi altın madalya

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki milli güreşçinin hedefi, kariyerini beşinci kez olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak.10 yaşında güreşe başlayıp Genç Milli Takım'a yükselen, geçirdiği ateşli hastalıklar sonrası 15 yaşında ağır işitme kaybı yaşayan İlhan Çıtak, 17 yıldır İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nda serbest ve grekoromen stillerde mücadele ediyor.

JÜBİLE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM

İlk kez 2001'de Roma'da olimpiyat tecrübesi yaşayan ve altın madalya kazanan İlhan Çıtak, bu alışkanlığını Melbourne 2005, Taipei 2009 ve Sofya 2013'te de sürdürdü.Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirten milli güreşçi, "Artık jübile yapmayı düşünüyorum. Samsun'daki hedefim, beşinci olimpiyat altın madalyamı vatanıma kazandırarak kariyerimi zirvede noktalamak." ifadesini kullandı.

98 KİLODA MİNDERE ÇIKACAK

Güreş kariyerinin yanı sıra beden eğitimi öğretmenliği de yapan İlhan Çıtak, tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak istediğini vurgulayarak, "Şu an çalıştığım okulda 20 güreşçi öğrencim var. Bıraktıktan sonra da tecrübelerimizi çocukları yetiştirerek, işitme engelli sporcularımıza hizmet için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'ye İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde en fazla altın madalya getiren isim olan İlhan Çıtak, Samsun'da serbest stilde 97, grekoromende ise 98 kiloda mindere çıkacak.