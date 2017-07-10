Güreşçiler Kırkpınar'a hazır

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Aydın ve yardımcı antrenör Ufuk Atalan pehlivanlar ile birlikte Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Hazırlıklar hakkında Başkan Böcek'e bilgi veren antrenör Hasan Aydın, baş ve başaltı boylarda başarı beklediklerini söyledi. Kırkpınar için geçen yılın kasım ayında hazırlıklara başladıklarını kaydeden Aydın, "Kırkpınar'da altın kemerin favorisi olarak gösteriliyoruz. Bu yıl toplam 56 madalya verilecek. Ortalama 20'si Antalya'ya gelir. Bu madalyaların büyük bir bölümünü biz almak istiyoruz" dedi.

BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA OLDU

?Konyaaltı Belediyesi'nde 2008 yılında güreşlere başladıklarını dile getiren başpehlivan İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban da başarı sözü verdi. İsmail Balaban, "Başkanımız bizlere maddi manevi desteğini hiç esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Bu yıl katıldığımız yağlı güreşleri 1, 2 ya da 3. tamamladık. 2013 yılında Kırkpınar'da başpehlivanlık mutluluğu yaşadım. Bu yıl da hedefim altın kemeri Antalyalılara armağan etmek" dedi.

İkiz kardeşi İsmail Balaban'la er meydanlarında mücadele eden Turan Balaban ise Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi. Başpehlivan unvanıyla er meydanlarında güreşen tek ikiz kardeşler olduklarını ifade eden Turan Balaban, "Bu anlamda bir tarih yazdık. Şimdi de Kırkpınar'da kardeşimle final yapmak istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Hasan Aydın ve Ufuk Atalan antrenörlüğünde 49 pehlivanımız bu çatı altında güreşlere hazırlanıyor. Güreşçilerimiz bir çok başarıya imza attı. Türkiye'nin bir çok noktasında güreş tutan pehlivanlarımız Antalya'ya 1, 2 ya da 3. olarak geri döndü. Sizlerle gurur duyuyorum. Beni ve ailelerinizi hiç mahcup etmediniz. Gittiğim her yerde sizlerle gurur duydum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. 15-16 Temmuz günlerinde Kırkpınar'da ben de sizlerle olacağım" diye konuştu.