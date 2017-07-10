Balıkesir BB minderde süper

Konya 100'üncü Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Erzurum Pasinler Belediyespor'u 7-1, Ankara Büyükşehir Belediyespor'u 6-2 yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, finale çıktı. Finalde Edirne Trakya Birlikspor'la karşılaşan Balıkesir temsilcisi, minderden 6-2 galip ayrılarak 1'inci Lig şampiyonu oldu ve Süper Lig biletini aldı.



Balıkesirli güreşçiler, turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde büyük sevinç yaşadı. Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile Antrenör Sebahattin Ayyıldız başta olmak üzere tüm yöneticiler ve teknik heyet güreşçileri kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diyerek, şampiyonların sevincine ortak oldu.