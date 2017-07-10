Balıkesir BB minderde süper
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Konya'da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş 1'inci Ligi maçlarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Konya 100'üncü Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Erzurum Pasinler Belediyespor'u 7-1, Ankara Büyükşehir Belediyespor'u 6-2 yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, finale çıktı. Finalde Edirne Trakya Birlikspor'la karşılaşan Balıkesir temsilcisi, minderden 6-2 galip ayrılarak 1'inci Lig şampiyonu oldu ve Süper Lig biletini aldı.
Balıkesirli güreşçiler, turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde büyük sevinç yaşadı. Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile Antrenör Sebahattin Ayyıldız başta olmak üzere tüm yöneticiler ve teknik heyet güreşçileri kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik heyet ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diyerek, şampiyonların sevincine ortak oldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:12
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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