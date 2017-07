656'ncı Kırkpınar heyecanı başladı

Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta Kırkpınar'ın son 8 yıldır ağası olan işadamı Seyfettin Selim, 'metal yorgunluğu' yaşadığını ifade ederek bu yıl ağalığa ara vereceğini açıkladı.



Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 656'ncı kez yapılacak olan Geleneksel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası Etkinlikleri yürüyüş kortejinin belediye binası önünde toplanmasıyla başladı. Edirne Vali Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ile Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, son 8 yılın Kırkpınar Ağası olan işadamı Seyfettin Selim, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Jandarma Komutanı Kamuran Ersan, Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ve çok sayıda davetlisinin yer aldığı yürüyüş korteji bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe çeşitli kentlerinden gelen gösteri grupları da eşlik etti. Protokolün anıta çelenk koymasının ardından söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar marşı çalındı. Program daha sonra 25 Kasım Şehir Stadyumu'nda devam etti.



KIRKPINAR AĞASI SELİM, 1 YIL ARA VERİYOR

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 10 yıldır Kırkpınar güreşlerinin içerisinde olduğunu ve bu yıl 'meta yorgunluğu' yaşadığı içi ara vermek istediğini ifade ederek, "Ata sporunu Türkiye'de ve Türk dostu ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yine yapacağız ancak 10 sene olunca bende de bir metal yorgunluğu oluştu. Belki bir değişiklik yapma ihtimali olur bu sene. Ama güreşi çok seviyorum, güreşin hamisi olarak kendimi kabul ediyorum. Bu sene bıraksam, seneye yine devam ederim. Güreşi yalnız bırakmam. Güreş izleyecekler çocuklarını yanlarında getirsinler, ata sporunu çocuklarına sevdirsinler" dedi.



GÜRKAN: GURURLUYUZ, İNANÇLIYIZ, MUTLUYUZ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da güreşlerin 656 yıldır kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Dünyadan olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu olan ve bugün itibariyle 656 yıldır kesintisiz olarak sürdüğümüz Kırkpınar festivaline hoş geldiniz. Bugün gururluyuz, inançlıyız, mutluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü Kırkpınar gibi Türk'ün azametini, Türk'ün gücünü, heybetini, ama her şeyden önemli inancını ve gelecek azmini, mücadele gücünü gösteren yağlı güreşleri tam 656 yıldır hiç bir koşulda, savaşta ve barışta, varlıkta ve yoklukta ara vermeden kesintisiz bir şekilde devam ettirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla Edirne Sarayiçi'nde yapılmaya başlanan yağlı güreşler bizim gururumuz ve onurumuzdur" şeklinde konuştu.



"ER MEYDANI YILIN HER GÜNÜ KULLANILACAK"

Edirne Valisi Günay Özdemir, modernize edilecek olan Er Meydanı'nın yılın her günüde kullanılacak bir hale getirileceğini söyledi. Vali Özdemir, "656 yıldır kesintisiz olarak Kırkpınar'ı başarıyla bugünlere getirenler ve bundan sonra geleceğini sürdürecek olan Edirnelilere şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 656 yıl boyunca, her türlü sıkıntıda, savaşta, barışta bu geleneği yürütmek gerçekten çok zor. Bu zoru başaran, sizlerin tarihine geçmesine kültürüne sahip çıkan, devletine ve bayrağına sahip çıkan bu genel ve kuvvetli inancınızla gerçekleşebilir. Onun için Edirne tarih boyunca medeniyetlerin yaşadığı, günümüzde de kadim kültürün her türlü öğesini Edirne'de görebildiğiniz ve yaşattığınız bir kent. Ben Edirne'de çalışmaktan, Edirne'yi tanımaktan ve sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şuana kadar Kırkpınar yılda 3 gün kullanılan ve onun dışında da atıl durumda duran bir alanımızdı. Yeni yapılacak olan tesis yatırım programına girdi, parası ayrıldı. Şuanda projeleri de bitmek üzere. Bittiğinde Kırkpınar tamamen her gün yaşanan ve orada hayatın olduğu Kırkpınar'ın yaşandığı ve Kırkpınar'ın bütün öğelerinin yaşadığı bir merkez olacak. Sadece bir güreş değil, her türlü geleneğiyle yaşatıldığı bir alan olacak. Edirneliler her türlü geleneğine sahip çıktığı gibi buna da sahip çıkacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından program, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.