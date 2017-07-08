Döşemealtı'nın güreşçileri kampı tamamladı

Döşemealtı Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde Korkuteli kampındaki son antrenmanını yaptı. Güreşçiler 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda son yağlı antrenmanı kıran kırana yaptı. Güreşçiler gelecek hafta yapılacak olan tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde 21 günlük kampı tamamladı.

Antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde çalışan güreşçileri eski başpehlivanlardan Nizamettin Akbaş, Servet Yıldız ve antrenör Garip Ramazan Çelik de izledi. Pehlivanlar hazır olduklarını göstermek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

EN İDDİALI TAKIM

Antrenör Kemal Yılmaz, "21 bir günlük kampı tamamladık. Orhan Okulu, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk, Ramazan Bircan, Ali Yanatma, Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Okulu, Bilal Kıvrak, Hasan Kuru çok güzel bir kamp geçirdi. Artık hedefimizde tarihi Kırkpınar güreşleri var. İnşallah değişik boylarda 3 madalya hedefliyoruz. Tabi bunun kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü madalya kazanmak için güreşin olimpiyatı olan Kırkpınar'da en az 7 kişi yenmek gerekiyor. Amacımız Döşemealtı'nı, ilimizin ismini Türkiye'ye onbinlerce kişiye ve dünyaya duyurabilmek. Dualı spor olan güreşe hizmet edebilmek. Gelecek nesillere bu sporu aktarmak ve bugün bu güreşi hak ettiği yere taşımak. Çalışmalar ve kamp dönemi gayet iyi geçti. Önceliğimiz sporcularımızın sakatlık yaşamadan hazırlarını tamamlamalarıydı. Döşemealtı güreş takımı tarihi Kırkpınar güreşlerinin de en iddialı takımı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.