Burdurlu pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor

Burdur merkez, Bucak, Gölhisar, Çavdır ve Altınyayla ilçelerinden 45 pehlivan, Edirne'de bu yıl 10- 16 Temmuz tarihleri arasında 656'ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlıklarını sürdürüyor. Pehlivanlar, Kırkpınar'da Burdur'u en iyi şekilde temsil etmek ve derece almak istediklerini söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, sporcuları antrenman yaptıkları Kemal Solmaz Ortaokulu güreş alanında ziyaret etti.

Kırkpınar ve hemen bir hafta sonra yapılacak Burdur Altınyayla güreşlerinde çayıra çıkacak pehlivanlara başarılar dileyen Şiran, "Güreş bizim ata sporumuz. Kırkpınar'da bütün boylarda 45 pehlivanımız ilimizi temsil edecek" dedi.

Güreş İl Temsilcisi Asil Çakır da önceki yıllarda Kırkpınar'da dereceye girdiklerini bu yılda aynı başarıyı tekrarlayacaklarını belirtti.Güreşçilerden Şükrü Samet Şimşek ise geçen yıl küçük orta küçük boyda 4'üncü olduğunu bu yıl ilk üçü hedeflediğini anlattı. Bu yıl 96 kilo serbest güreşte Türkiye Şampiyonu olan, geçen yıl Kırkpınar'da deste küçük boyda üçüncü olan Hacı Abdullah Dilek ise deste orta boyda kürsüyü hedeflediğini belirtti.

Geçen yıl Kırkpınar'da ayak boyunda 220 kişi arasında 3'üncü olan ve bu yıl deste küçük boyda mücadele edecek olan Ahmet Satılmış ise hedefinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.brahim Şen de 2014 Kırkpınar'da ayak boyunda kürsüye çıktığını bu yıl da Küçük orta küçük boyda şampiyonluk hedeflediğini belirtti.