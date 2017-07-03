Kerem Kamal'dan altın madalya
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda Kerem Kamal, altın madalyanın sahibi oldu.
Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Milliler, şampiyonayı, serbest stilde 2 bronz, grekoromen stilde ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, 38 ülke arasında takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu
55 kiloda mindere çıkan milli sporcu Kerem Kamal, final maçında Rus sporcu Emin Narimanovitch Sefershaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-3 yenen Kamal, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.
66 kiloda Murat Fırat, üçüncülük karşılaşmasında Sırp rakibi Sebastian Nad'ı 7-1 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
84 kiloda Doğukan Kuru, üçüncülük maçında Finlandiyalı rakibi Toni Heikki Herman Metsomaeki ile mücadele etti. Rakibine yenilen milli sporcu, Avrupa beşincisi oldu.
120 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Yakup Yerlikaya, üçüncülük maçında karşılaştığı Romanyalı rakibi Lenard Istvan Berei'ye 2-0 yenilerek beşincilikte kaldı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:31
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Kerem Kamal'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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