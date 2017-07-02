Kerem Kamal'dan altın madalya
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda Kerem Kamal, altın madalyanın sahibi oldu.
Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Milliler, şampiyonayı, serbest stilde 2 bronz, grekoromen stilde ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, 38 ülke arasında takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu
55 kiloda mindere çıkan milli sporcu Kerem Kamal, final maçında Rus sporcu Emin Narimanovitch Sefershaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-3 yenen Kamal, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.
66 kiloda Murat Fırat, üçüncülük karşılaşmasında Sırp rakibi Sebastian Nad'ı 7-1 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
84 kiloda Doğukan Kuru, üçüncülük maçında Finlandiyalı rakibi Toni Heikki Herman Metsomaeki ile mücadele etti. Rakibine yenilen milli sporcu, Avrupa beşincisi oldu.
120 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Yakup Yerlikaya, üçüncülük maçında karşılaştığı Romanyalı rakibi Lenard Istvan Berei'ye 2-0 yenilerek beşincilikte kaldı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:31
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'Kocaman cesur yürekli'
Toplam 5
Yorum
sorun forvet fb nin kaleden önemli sorunları var öyle ki bjk şampiyon kalesi fb den kötü. muslera volkan dan fazla gol yiyor ama çok iyi
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
Kerem Kamal'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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