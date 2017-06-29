 Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu

    Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Osman Göçen, erkekler serbest stil 84 kiloda bronz madalya kazandı.

    Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 2. gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi. 84 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, 3'üncülük maçında karşılaştığı Moldovalı Pavel Untila'yı sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
    120 kiloda ise Onur Alkanoğlu, Polonyalı Jakub Brylewski'ye karşı çıktığı bronz madalya mücadelesinde önde götürdüğü maçı kaybetti ve Avrupa beşincisi oldu.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:02
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