Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Osman Göçen, erkekler serbest stil 84 kiloda bronz madalya kazandı.
120 kiloda ise Onur Alkanoğlu, Polonyalı Jakub Brylewski'ye karşı çıktığı bronz madalya mücadelesinde önde götürdüğü maçı kaybetti ve Avrupa beşincisi oldu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:02
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Ufuk Lafı açıldığında büyük kulübüz, İnter, Mİlan da kim falan deriz, Adamların gözden çıkarttığı oyuncuları kiralamak için yarışa giriyoruz.
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Husnu uzulmez Kahve faligibi transferler yada karadeniz fikrasi gibi degdumi degmedumi.
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 13
Yorum
mozaik yoksa idman öncesi kakao kremalı mozaik büsküimi yiyin diyor bu adam tutku derken anlayan varmı
Osman Göçen Avrupa üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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