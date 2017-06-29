Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı
Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki kampını tamamlayarak, mehter takımı eşliğinde Almanya’ya uğurlandı
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:33
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Ufuk Lafı açıldığında büyük kulübüz, İnter, Mİlan da kim falan deriz, Adamların gözden çıkarttığı oyuncuları kiralamak için yarışa giriyoruz.
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Husnu uzulmez Kahve faligibi transferler yada karadeniz fikrasi gibi degdumi degmedumi.
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 13
Yorum
mozaik yoksa idman öncesi kakao kremalı mozaik büsküimi yiyin diyor bu adam tutku derken anlayan varmı
Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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