 Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı

    Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı

    Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki kampını tamamlayarak, mehter takımı eşliğinde Almanya’ya uğurlandı

    29 Haziran-2 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde Söğüt Spor Salonundaki çalışmaları tamamlayan Güreş Milli Takımı, Söğüt'ten Almanya'ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı. Son gün Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden milliler, ortaokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösterisiyle keyifli anlar yaşadılar.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreş Milli Takımı Söğüt'ten Almanya’ya mehter takımı eşliğinde uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.