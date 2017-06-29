Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden şampiyonanın 3. gününde Türkiye'yi temsil eden 4 kız güreşçiden Esra Koç, madalya şansını sürdürdü.

44 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Esra, çeyrek finalde Azerbaycanlı Zelfira Alakbarlı'yı 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rumen Stefania Claudia Priceputu'ya 6-0 mağlup olan milli güreşçi, akşam seansında Polonyalı sporcu Beata Kosla ile üçüncülük maçına çıkacak.

51 kiloda güreşen Zeynep Yetgil ise ilk müsabakasında Finlandiyalı Annimaria Kristiina Aho'yu 10-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Rus Kseniia Nezgorva engeline takılan Zeynep, rakibinin finale adını yazdırmasıyla repesaj hakkı elde etti ancak bu kez de Belaruslu güreşçi Katsiaryna Pichkouskaya'ya yenilerek, bronz madalya maçı yapma şansını kaybetti.

Kız müsabakalarının ilk gününde mindere çıkan diğer milli güreşçiler Merve Pul ve Mehlika Öztürk ise ilk turda İtalyan rakiplerine yenilerek elendi. Merve, 67 kiloda Enrica Rinaldi'ye, Mehlika da 59 kiloda Morena De Vita'ya boyun eğdi.