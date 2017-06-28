Kunduz Yağlı Güreşleri’ne rekor katılım

Güreşlerin sonunda Samsunlu Fatih Atlı başpehlivan oldu.

Kunduz Dağı'nda yapılan ve 55'i başpehlivan toplam 950 güreşçinin katıldığı güreşleri yaklaşık 55 bin kişi izledi. Vezirköprü Kültür, Sanat, Doğa Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Kunduz Yağlı Güreşleri'nde 7 cazgır ve 24 hakemin görev yaptığı açıklandı. Başcazgır Kasım Arslan ve diğer cazgırlar yaptığı tekerleme ve esprilerle güreşlere renk katarken pehlivanlar da kıran kırana güreşti. Bayrak geçit töreni ile milli ve manevi duygular tavan yaparken binlerce güreş sever bayrak geçidini ayakta alkışladı ve Kunduz Ormanları'nı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" nidaları ile adeta inletti.

Ekinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziaya Yılmaz ve AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt birlik ve beraberlik vurgusu yaparak güreşe gösterilen ilgiden ve güreşe olan yüksek katılımdan dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirdiler. Yapılan konuşmalarda güreşin kalitesine dikkat çekildi. Güreşlerin Kırkpınar'a yakın kalitede olduğu vurgulandı.



Acar ağalığı kaptırmadı

15 güreş ağası adayının katıldığı güreş ağalığı çok heyecanlı geçti. Kendini güreşe adadığını her fırsatta belirten geçen yılın güreş ağası Bilal Acar, 355 bin lirayla dördüncü kez Kunduz Yağlı Güreşleri'nin güreş ağası oldu. Üst üste 4 yıldır ağalığı kimseye vermeyen Acar, çok güzel bir organizasyonla gerçekleşen güreşlerin birinci sınıf güreşler olduğunu, ata sporu güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağını belirterek, güreşler ilgi gösteren güreş severlere pehlivanlara il içi ve il dışından katılan ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. 45 bin lira değerindeki altın kemeri seyircilere tanıtan Acar, Kunduz Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez başpehlivanlığı kazanan pehlivana bu altın kemeri vereceklerini sözlerine ekledi.



Güreşin Fatihi Atlı

55 pehlivanın başpehlivanlık için kıran kırana güreştiği başpehlivanlık güreşlerinin sonunda Samsunlu Fatih Atlı başpehlivan oldu. Güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Atlı finalde Orhan Okulu ile karşılaştı. Uzun süre birbirine üstünlük sağlayamayan pehlivanların müsabakası uzatmaya gitti. Daha sonra puan sistemi uygulandı. Güreş sonunda Fatih Atlı, Orhan Okulu'yu yenerek 13. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivan olan Fatih Atlı kendisine büyük destek veren güreş severlere teşekkür ederek, Kırkpınar öncesi iyi bir antrenman olduğunu, Kırkpınar'dan da memleketi Samsun'a başpehlivan olarak dönmek istediğini söyledi.

Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ikinci olurken, Serhat Gökmen ve Ekrem Yavuz da üçüncülüğü elde ettiler. Fatih Atlı'ya kemeri protokol tarafından verildi. Kunduz Yağlı Güreşleri'ne ayrıca eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Salim ve güreş organizasyonu ağaları, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 55 bin güreş sever katıldı.