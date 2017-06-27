Kırkpınar'ın 'en uzun' pehlivanları
Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi adına Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak 1.96 metre boyundaki başpehlivan İsmail Koç ile 2 metre boyundaki başaltı pehlivanı Hüseyin Gümüşalan 'Kırpınar'ı en uzun pehlivanları' ünvanıyla dikkati çekiyor.
Ata sporu güreşin en önemli organizasyonlarından Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanma hedefiyle Türkiye'nin farklı illerindeki pehlivanlar hazırlıklarına başladı. Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi adına Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlardan Orhan Okulu başta olmak üzere, farklı boylarda 50 güreşçi hazırlıklarda sona yaklaştı. Kırkpınar hazırlıkları kapsamında kampa giren pehlivanlardan İsmail Koç ile Hüseyin Gümüşalan, boylarının uzunluğu ile dikkati çekiyor.
Döşemealtı Belediyesi pehlivanlarından 2 metre boyundaki başaltı pehlivanı Hüseyin Gümüşalan Kırkpınar'ın en uzun pehlivanı ünvanının, 1.96 metre uzunluğundaki İsmail Koç da Kırkpınar'daki en uzun başpehlivan ünvanının sahibi.
HEYBETLİ GÖRÜNÜM
Pehlivanların genelde heybetli görünümüyle dikkati çektiğini anlatan Koç, uzun boylu olmanın er meydanında avantajlı olduğunu vurguladı. Boy avantajını kullanamamaları halinde dezavantaja dönüştüğünü dile getiren Koç, "Eski başpehlivanlar Kurtdereli, Adalı Kel Aliço gibi iri cüsseliyiz. Başpehlivanlar arasında en iri benim. 135 kiloyum. Uzun boylu olunca çimende daha fazla güvenim oluyor. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmek. Kırkpınar başpehlivanı olmak istiyorum" dedi.
Koç, takım arkadaşı Hüseyin Gümüşalan'a kendisinden uzun boylu olduğu için komplekse girdiği şeklinde şaka yaptığını anlattı. Gümüşalan'ın başaltından başpehlivanlığa yükselmesini dileyen Koç, Kırkpınar'da beraber kol bağlamayı istediğini belirtti. 2 metre boyuyla en uzun pehlivan olan başaltı pehlivanı Gümüşalan da, "Tarihi Kırkpınar'da başpehlivan olmak istiyorum. İsmail Koç, Orhan Okulu ile kol bağlamak istiyorum" diye konuştu.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Kampa U17’ler damga vuracak
Toplam 1
Yorum
YON EURO LAR. KİMİN İÇİN HARCANIR ? KAZANDIRIN BU GENÇLERİ GS YA. LİGLERDEKİ TAKIMLARDA YERLİ FUTBOLCU YOK GİBİ. TAKIMLAR SANKİ TÜRK TAKIMI DEĞİL. O ZAMAN NİYE HARCANIR BU MİL
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Sert, agresif ve acımasız!
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Yorum
Kartal iyi gelsin 3 maçin birini oynar, o da sakatlanmazsa... ne gerek var o kadar para vermeye emekliligi için geliyor...
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Ndiaye müjdesi
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Yorum
Trabzonlu Yahşıdı.Ama fiyat bahalıdı
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