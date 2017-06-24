Musa Aydın'dan bayram tebriği
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemi için bir tebrik mesajı yayınladı.
"Bayramın tüm İslam coğrafyalarında ki acıların son bulmasına vesile olmasını temenni ederim. Mübarek Ramazan ayını uğurlamış olmanın hüznünü yaşarken bayrama erişmenin sevincini, manevi hazzını, gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan bayramı; sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir, küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Bizler her zaman için kan ve gözyaşı son bulsun, baskı ve tahakküm bitsin diye dua ediyoruz. Bazı İslam coğrafyalarında yaşanan dramlar gönlümüzü burksa da, ağzımızın tadını kaçırsa da yaşanacak olan bayramın tüm acıların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, huzur dolu, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini Allah'tan temenni ediyorum."
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:15
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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