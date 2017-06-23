Genç milli güreşçiler Bilecik kampında
Genç Milli Erkek Grekoromen Güreş Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonalarına Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kamp çalışmalarıyla hazırlanıyor.
Milliler, 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacak.
Söğüt Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, 18-20 yaş grubundan 43 sporcu yer alıyor. Günde çift antrenman gerçekleştiren sporcular, taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.
Milli Takım Teknik Sorumlusu Mustafa Berber, yaptığı açıklamada, 18-22 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen ve yabancı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyona 65 sporcuyla katıldıklarını ve 8 sıkletin 7'sinde altın madalya, 1'inde ise gümüş madalya aldıklarını anımsattı.
Avrupa ve dünya şampiyonasında sporcuların başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Berber, şunları kaydetti:
''Ertuğrul Gazi ocağı Söğüt'te kamp yapmaktan ve burada olmaktan memnunuz. Buradan aldığımız manevi güç çok büyük. Takımımızda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan başarılı sporcularımız var. Sporcularımızın hepsi hırslı, milli takıma katılıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek istiyorlar. Almanya'da 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Avrupa şampiyonasına katılacağız. 1-6 Ağustos tarihlerinde de dünya şampiyonasına, Finlandiya'ya gideceğiz. Kampımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmak. Önümüzdeki şampiyonaları madalyalarla taçlandırmak istiyoruz.''
Kamptaki sporcuların hepsinin şampiyon adayı olduğunu vurgulayan Berber, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:52
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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