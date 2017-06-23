Genç milli güreşçiler Bilecik kampında

Milliler, 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ile 1-6 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacak.

Söğüt Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, 18-20 yaş grubundan 43 sporcu yer alıyor. Günde çift antrenman gerçekleştiren sporcular, taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.

Milli Takım Teknik Sorumlusu Mustafa Berber, yaptığı açıklamada, 18-22 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen ve yabancı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyona 65 sporcuyla katıldıklarını ve 8 sıkletin 7'sinde altın madalya, 1'inde ise gümüş madalya aldıklarını anımsattı.

Avrupa ve dünya şampiyonasında sporcuların başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Berber, şunları kaydetti:

''Ertuğrul Gazi ocağı Söğüt'te kamp yapmaktan ve burada olmaktan memnunuz. Buradan aldığımız manevi güç çok büyük. Takımımızda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan başarılı sporcularımız var. Sporcularımızın hepsi hırslı, milli takıma katılıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek istiyorlar. Almanya'da 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Avrupa şampiyonasına katılacağız. 1-6 Ağustos tarihlerinde de dünya şampiyonasına, Finlandiya'ya gideceğiz. Kampımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olmak. Önümüzdeki şampiyonaları madalyalarla taçlandırmak istiyoruz.''

Kamptaki sporcuların hepsinin şampiyon adayı olduğunu vurgulayan Berber, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.