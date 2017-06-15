 İstiklal Marşı’nı ezberleteceğiz – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    İstiklal Marşı’nı ezberleteceğiz

    İstiklal Marşı’nı ezberleteceğiz

    Milli güreşçi , Dünya Şampiyonası öncesi iddialı sözler sarfetti.

    Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz , dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Fransa'da ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu, "Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Fransa'da da bayrağımızı en üstlere çıkarıp, İstiklal Marşımızı ezberletmek istiyorum" dedi. Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'ndeki kampta gece idmanları da yapan Kayaalp, "Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar ve sahur öncesi antrenman yapıyoruz. Hem ibadetimizi hem de huzur içinde antrenmanlarımızı yapmış oluyoruz. 2 Dünya şampiyonluğum, 3 ikinciliğim var. İkinciliklerim birinciliklerden daha çok. Bu yüzden bunu eşitlemek istiyorum" dedi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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