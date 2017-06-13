Taha’nın gözü altın kemerde
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:53
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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