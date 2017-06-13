 Taha’nın gözü altın kemerde – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Taha’nın gözü altın kemerde

    Taha’nın gözü altın kemerde
    Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılarak altın kemeri beline takmak istediğini söyledi. Akgül, "Minderden gidip Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarılı olan çok sporcu var. Ben de Kırkpınar'da güreşeceğim. Altın kemere adayım" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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