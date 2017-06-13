Taha Akgül, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı oldu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanlığına, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi.
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Taha Akgül, her olimpiyat döneminde yenilen komisyona 2017-2021 yıllarında başkanlık edecek.
2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi, aynı zamanda TMOK tüzüğü gereği yönetim kurulunda da doğal üye olarak yer alacak.
Taha Akgül'ü yeni görevinden dolayı kutlayan TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Uğur Erdener, şu ifadeleri kullandı:
"Taha'nın bu önemli görevinde başarılı olacağına ve genç sporcuları en iyi şekilde temsil ve motive edeceğine inanıyorum. Taha'nın görev süresi içerisinde, ulusal spor federasyonlarımızın da kendi bünyelerinde Sporcu Komisyonları kurmaları ve bu komisyonların karar alma sürecine dahil edilmeleri için gayret göstereceğine, bu komisyonlar yanında başka ülke, kıtasal veya uluslararası spor kurumlarının Sporcu Komisyonları ile iletişim ve iş birliği içinde olacağına, sporcu ihtiyaçlarının her seviyede dile getirilmesi konusuna da katkı sağlayacağına inanıyorum. Taha'ya tüm sporcularımız adına TMOK'ta böyle bir görev verilmesinin diğer tüm kurumlara da örnek teşkil etmesini umuyorum."
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise faaliyetlerinin odak merkezinde sporcuların yer aldığı bir kurumda, Sporcu Komisyonu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine seçilmekten gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.
TMOK'un olimpik spor ve kültürün Türkiye'de yaygınlaşması için çaba gösterdiğine dikkati çeken Taha Akgül, "TMOK'taki görevimde kuruma bu çalışmalarında ilk elden katkı sunacak olmak benim için çok değerli. Bu sayede genç sporcuların tüm ihtiyaç ve beklentilerini direkt TMOK nezdinde dile getirebilecek ve çözüm geliştirmek için yürütülecek çalışmalarda aktif rol alabileceğim. Bu imkanın onların gelişimine ve ülkemizi uluslararası alanda daha iyi temsil etmelerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:41
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
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Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
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birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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