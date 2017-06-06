Taha Akgül zirvedeki yerini korudu

Dünya Güreş Birliği (UWW), Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından serbest stilde, dünyanın en iyi güreşçileri listesini güncelledi.

Nisan ve mayıs ayında gerçekleştirilen organizasyonlar dikkate alınarak güncellenen listede 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarda dünyanın en iyi 20 sporcusu seçildi. Yapılan değerlendirme sonunda listeye 10 milli güreşçi girme başarısı gösterdi.

Kariyerinde 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Taha Akgül, 125 kiloda zirveyi bırakmadı.

Olimpiyat madalyalı güreşçilerden Soner Demirtaş, Avrupa şampiyonluğunun ardından 74 kiloda iki basamak birden yükselerek, 2. sıraya yerleşti.

Milli sporcular arasında en iyi çıkışı ise Rıza Yıldırım ve Süleyman Atlı yaptı. Listeye ilk kez giren milli sporculardan Rıza Yıldırım 97 kiloda, Süleyman Atlı ise 57 kiloda dünyanın en iyi üçüncü güreşçisi seçildi.

Serbest stil 86 kiloda ise olimpiyat ikincisi güreşçi Selim Yaşar, 2. sıradaki yerini koruyamadı. Selim, Yaşar Doğu Turnuvası'nda ikinci, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmasının ardından listede 4. sıraya geriledi.

Listede ayrıca milli sporculardan Fatih Yaşarlı (97 kilo) 13, Murat Ertürk (86 kilo) 19, Sezer Akgül (57 kilo) 20, Şakir Bozkurt (125 kilo) ve Mustafa Kaya (65 kilo) 17. sırada yer aldı.

Serbest stil 61 ve 70 kilolarda yapılan değerlendirmelerde milli sporcular, ilk 20'ye giremedi.