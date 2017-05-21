Recep Kara’nın sırtı yere gelmiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Balıkesir İvrindi Belediyesi ve Çanakkale Kepez Belediyesinin yağlı güreşlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcuları Recep Kara başpehlivan ve Serhat Balcı ise üçüncü oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Recep Kara ile yine Büyükşehir Belediyesinin sporcusu Serhat Balcı, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Kepez Belediyelerinin düzenlediği yağlı güreş müsabakalarında kürsüye çıktılar. Her iki güreş turnuvasında da Recep Kara rakiplerini tek tek yenerek başpehlivan olurken, Serhat Balcı ise 3. olma başarısını gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi güreş sporcularını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, "Büyükşehir Belediyemizin sporcularının er meydanlarında sırtı yere gelmiyor. Yeni kurduğumuz güreş takımımızda Daire Başkanımız ve Sporcumuz Recep Kara'nın önderliğinde daha birçok başarı kazanacağımıza inanıyorum. Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Kepez Belediyelerinin yağlı güreş müsabakalarında Başpehlivan olan Recep Kara ile 3.lük alan Serhat Balcı'yı elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

