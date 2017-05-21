Recep Kara’nın sırtı yere gelmiyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Recep Kara ile yine Büyükşehir Belediyesinin sporcusu Serhat Balcı, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Kepez Belediyelerinin düzenlediği yağlı güreş müsabakalarında kürsüye çıktılar. Her iki güreş turnuvasında da Recep Kara rakiplerini tek tek yenerek başpehlivan olurken, Serhat Balcı ise 3. olma başarısını gösterdi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi güreş sporcularını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, "Büyükşehir Belediyemizin sporcularının er meydanlarında sırtı yere gelmiyor. Yeni kurduğumuz güreş takımımızda Daire Başkanımız ve Sporcumuz Recep Kara'nın önderliğinde daha birçok başarı kazanacağımıza inanıyorum. Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Kepez Belediyelerinin yağlı güreş müsabakalarında Başpehlivan olan Recep Kara ile 3.lük alan Serhat Balcı'yı elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik ediyorum" dedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:03
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Jouse defteri kapandı
Toplam 7
Yorum
Gs Kafa çalışmıyor ki bunlarda.Bu yazdığını sezon başından beri düşünüyorum.Ayrıca 5 yıldır uzun stoper alamadılar.Bunu düşünmemeleri normal
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Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!
Toplam 1
Yorum
Fır@T90 Kimleri adam edip Türkiye'ye getiriyoruz. Görsünler.
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Bu sezon da bizim
Toplam 1
Yorum
ado şenol bey hakemlerin gösterdiği performanstan dolayı onlara siz teşekkür edecekmisniz
Recep Kara’nın sırtı yere gelmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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