Yıldırım, altın madalya kazandı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda milli güreşçi Osman Yıldırım altın madalya kazandı.
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım Özbek, Muminjon Abdullayev'i 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
66 kiloda Abdulsamet Günal bronz, 75 kiloda Furkan Bayrak gümüş ve 85 kiloda Ali Cengiz ise gümüş madalyayı boynuna taktı.
Serbest stil müsabakaları yarın başlıyor
Erkekler serbest stil müsabakaları yarın başlıyor. İlk gün 57, 65, 74, 97 kiloda müsabakalar gerçekleştirilecek.
Nebi Uzun (57kg), Safa Aksoy (65 kg), Soner Demirtaş (74 kg) ve Müren Mutlu (97 kg) madalya için yarın mücadele edecek.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:58
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
Yıldırım, altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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