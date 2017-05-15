Kahraman, yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na 8 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Yasemin Adar geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olmak zor ama ikinci kez bu şampiyonluğu korumak daha zor. Biz zoru başardık. Bunun yanında Buse Tosun da Avrupa beşincisi oldu. Diğer sporcularımız da parlayan bir yıldız. Hepsi çıkışta onların da kabuğunu kıracağını bekliyoruz." diye konuştu.

Milli takımda 2006'dan bu yana çeşitli kademelerde görev yaptığını dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

"Bize bu görevi verenlerden Allah razı olsun. Anlımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Türk bayrağını zirveye taşımak, İstiklal Marşı'nı okutmak. Yasemin Adar, Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okuttu, bu her şeye bedel. Sporcularımız ailelerinden uzakta yoğun şekilde çalışıyor. 80 milyon arkamızda. Bunun bilinci ve sorumluluğuyla onların dualarıyla kamplara, müsabakalara gidiyoruz, bu hissiyat bizi rahatlatıyor. Aileden, sevdiklerinden uzak çalışmak zor ama İstiklal Marşı'nı okutunca her şeyi unutuyorsun."



"Tokyo'da hedefimiz daha büyük"

Avrupa şampiyonasından önce dört hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hedeflerimizi devam ettiriyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağız. Kadromuz çok iyi, bu müsabakalardan da güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda bir çıkış yakaladık, altı sıkletten beşine katılmıştık. Orada madalya alamadık ama madalyaya yaklaşan birçok sporcumuz oldu. O dönemde tecrübemiz eksikti bunun farkındaydık, eksiklerimizi tamamladık. Şu an 2020 Tokyo Olimpiyatları için start aldık. Tokyo'da hedefimiz daha büyük, tam takım katılmak istiyoruz. En az iki üç madalyayı almayı hedefliyoruz."



"Böyle bir liderimiz olduğu için Allah razı olsun"

Devlet büyüklerinin de milli takımı yakından takip ettiğini anlatan Kahraman, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen yılki şampiyona da aradı, bu yıl da aradı. Sporcularımızın daha teri soğumadan araması hem sporcularımız hem de bizler adına gurur verici. Böyle bir liderimiz olduğu için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kadın güreşinin başarılı oldukça tanındığını ve çıkışta olduğunu aktaran Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile devlet büyüklerinin verdiği desteğin bilinciyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin Edirne'de olmasının önemine dikkati çeken Kahraman, "Edirne, yağlı güreşlerin olimpiyatının düzenlendiği tarihi bir kentimiz. Sporcularımızın bu kentte çalışmalarına devam etmesi de gurur verici. Edirne'de Trakya Birlik Spor Kulübü güreşe destek veren önemli bir kulüp. Kulübün de başarılara katkısı var. Kadın güreşi bir iki yıldır zirvede." değerlendirmesini yaptı.