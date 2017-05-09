Kırkpınar Ağası için yeni kemer yaptırıldı
Edirne Belediyesi'nin gerçekleştirtdiği dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 657'inci Kırkpınar Ağası için yeni bir kemer hazırlandı.
Bu sene 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde 656'ıncısı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, güreşlerin sadece yeşil çayırda büyük bir mücadele veren pehlivanlarla değil, Kırkpınar ağalarıyla da adından söz ettirdiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde Koçluk İhalesi'ne giren Seyfettin Selim'in, ihaleyi kazanarak 656'inci Kırkpınar Ağası olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan, şunları söyledi:
"YAPIMI 10 GÜN SÜRDÜ"
"Seyfettin Selim, 2009-2010-2011 yıllarında ve 2015-2016 ve 2017 senelerinde üst üste Kırkpınar Ağası unvanına 2'nci defa altın kemerin ebedi sahibi olmuş, Kırkpınar'ın şanlı tarihine de ismini yazdırmıştı. Bu yüzden yeni bir Altın Kemer yaptırdık. 656'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde düzenlenecek olan Koçluk İhalesi'ni alarak, bir yıl boyunca Kırkpınar Ağası unvanına da sahip olacak. Hazırladığımız kemerin toplam ağırlığı 467 gram. 280 gram has altından oluşuyor. El işçiliğiyle hazırlanan bu kemerin yapımı 10 gün sürdü. Güreşen 2 pehlivanın motiflerinin yer aldığı bu kemer, ebedi sahibini arıyor. Bu kemere sahip olmak için 3 yıl boyunca üst üstte Kırkpınar Ağası olması gereriyor."
Bugüne kadar 1991-1992-1993 yıllarında Kırkpınar Ağalığı yapan Alper Yazoğlu; 1995-1996-1997 yıllarından ağası Hüseyin Şahin, 2005-2006-2007' yıllarının Kırkpınar Ağası unvanına sahip Adem Tüysüz ile 2009-2010-2011-2012-2013-2015-2016-2017 yıllarında ağalık yapan Seyfettin Selim, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 13:01
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 16
Yorum
tunç yeter ya yeter nerde 2 milyon edecek bu adam bu kadar cahil olunmaz ya yönetim istifa et sen kimsei almada göndermede sakın
- Maicon'a kanca
Toplam 4
Yorum
tsahmet07 sözleşmeleri bitecek oyuncular zoran tosic choupo moting ghezzal yaya toure miguel veloso
- Sneijder'den flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
git artık sniejder selçuk gibi yaşlı futbolcuları artık görmek istemiyoruz gönderin gitsin. yana geriye oynamalarından bıkık. kaleye şutları bile yok
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