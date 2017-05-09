Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp başkentte

Rıza'yı Esenboğa Havalimanı'nda, kız kardeşi Zehra Kayaalp Güneş ve eniştesi Serdar Güneş'in yanı sıra ASKİ Sporlu yetkililer ve sporcular ile Yozgatlı hemşehrileri coşkuyla karşıladı.

Şampiyon güreşçi, yaptığı açıklamada, "Final maçı tabii ki zor oldu. İki taraf da şampiyonluğu istiyor. Rakibimi 4-3 yendim ve 7. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandım." dedi.

Final müsabakasında pes etmediğini anlatan Rıza, "Önemli olan kazanmaktı. Gerçekten büyük bir başarı elde ettim. Her sene bu başarılarla ülkemize ve camiamıza sevinç yaşatmak istiyorum." diye konuştu.







"ANNEM İZLERKEN ÇOK HEYECANLANMIŞ"

Rıza Kayaalp, şampiyon olduktan sonra annesiyle telefonla görüştüğünü belirterek, "Şampiyon olduktan sonra annem aradı. Annem maçı izlerken biraz heyecanlanmış. Sonuçta normal, çünkü oğlu güreşiyor." ifadesini kullandı.



Milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Annemin en büyük isteği bu ülkeye hizmet edebilmem ve Türk bayrağını dalgalandırmam. Benden beklentisi olan insanlar var. Bu aileme de yansıyor. Biz de bu başarıları elde ettikçe seviniyor ve onları sevindiriyoruz. Annemin bana ilk defa 'Oğlum heyecandan öleceğim.' dediğini hatırlıyorum. Annem maçın yorumunu yapmayı sever. Ben de anneme, 'Yorumu bırak, sonuca bak' dedim."



