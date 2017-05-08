 İki madalya daha kaptık – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İki madalya daha kaptık

    İki madalya daha kaptık
    Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde 2 madalya daha kazandık. Grekoromen 85 kiloda Metehan Başar, Macar Lorincz'e 3-2 yenilerek gümüşte kaldı. 80 kiloda 5-0 geriden gelip Polonyalı Babayan'ı 6-5 yenen Aslan Atem, bronz aldı. Şampiyonayı 8 madalya (5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz) ile kapatan Türkiye, 1949'dan sonraki en büyük başarıya ulaştı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki madalya daha kaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.