"Benim için büyük bir başarı"
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "Benim için büyük bir başarı. Güreşin en ağır sıkletinde bu istikrarı yakalamak gerçekten zor bir iş" dedi.
"Benim için büyük başarı"
Kayaalp, 2 hafta gibi kısa bir sürede sakatlıktan kurtulup Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını dile getirerek, "Benim için büyük bir başarı. Güreşin en ağır sıkletinde bu istikrarı yakalamak gerçekten zor bir iş. Biz zoru başarmayı severiz. Şampiyonada final biraz zor da geçse, hafif bir sakatlık atlattık. Biraz hafif biraz ağır diyelim. 2 hafta gibi kısa bir zamanda toparladım. Şampiyonaya hazırlandım. Final biraz zor geçti ama önemli olan sonuç. Bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımız'ı okuttuk. Bunu duyan halkımızı da yeterince sevindirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim için önemli olan da bu" şeklinde konuştu.
"2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla ilerliyorum"
2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Milli Güreşçi Kayaalp, "İslam oyunları var. Ondan sonra da 16-20 Ağustos tarihleri arasında da Dünya Şampiyonası var. Orada da yine zirveye çıkıp şampiyon olmak, 2 şampiyonluğu 3 yapmak ve onu da aldıktan sonra 2020 yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Biz artık 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz, bunlar bizim için bir basamak. Bunları ne kadar iyi geçersek oradan gelecek olan başarıya da o kadar emin olacağız. Çünkü bronz madalyam var, gümüş madalyam var ve altın madalyam eksik. Tabii ki hedefim onu kazanmak. 4 yıl boyunca benim için bu bir seferberlik olacak. Bu kadar başarı kazanmış bir sporcunun altın madalyası eksik. Onu da kazanıp yoluma devam etmek ya da orada bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:22
- Melo ile geliyor
Toplam 15
Yorum
hagi bakin simdi biz aartik aysal gelmeyince sanpiyon olamicaz ve yildiz goremicez aysal olsa anceloti bile getirirdi
- Vay canına!
Toplam 56
Yorum
Tahsin Ne oldu. Oynayarak mı 1 puan aldınız. BJK 2 maç sonra şampiyon olur o kadar. 3. lük size çok bile.
- "Faulün babası"
Toplam 101
Yorum
GAKGO 23 Böylede futboldan anliler he,fabrinin hatası yok deyi tek elle yumruklaması lazım deyi,bu ne yazdığını okimimi,
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