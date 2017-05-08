Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp başkentte
Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda şampiyonluğa ulaşan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi.
Rıza'yı Esenboğa Havalimanı'nda, kız kardeşi Zehra Kayaalp Güneş ve eniştesi Serdar Güneş'in yanı sıra ASKİ Sporlu yetkililer ve sporcular ile Yozgatlı hemşehrileri coşkuyla karşıladı.
Şampiyon güreşçi, yaptığı açıklamada, "Final maçı tabii ki zor oldu. İki taraf da şampiyonluğu istiyor. Rakibimi 4-3 yendim ve 7. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandım." dedi.
Final müsabakasında pes etmediğini anlatan Rıza, "Önemli olan kazanmaktı. Gerçekten büyük bir başarı elde ettim. Her sene bu başarılarla ülkemize ve camiamıza sevinç yaşatmak istiyorum." diye konuştu.
"ANNEM İZLERKEN ÇOK HEYECANLANMIŞ"
Rıza Kayaalp, şampiyon olduktan sonra annesiyle telefonla görüştüğünü belirterek, "Şampiyon olduktan sonra annem aradı. Annem maçı izlerken biraz heyecanlanmış. Sonuçta normal, çünkü oğlu güreşiyor." ifadesini kullandı.
Milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Annemin en büyük isteği bu ülkeye hizmet edebilmem ve Türk bayrağını dalgalandırmam. Benden beklentisi olan insanlar var. Bu aileme de yansıyor. Biz de bu başarıları elde ettikçe seviniyor ve onları sevindiriyoruz. Annemin bana ilk defa 'Oğlum heyecandan öleceğim.' dediğini hatırlıyorum. Annem maçın yorumunu yapmayı sever. Ben de anneme, 'Yorumu bırak, sonuca bak' dedim."
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:23
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 227
Yorum
Engindeniz Şenol efendi senin kuyruk acın Fenerbahçeden hiç bir zaman çıkmaz Fenerbahçe ismini duyduğunda korkudan titriyorusun
- Yerel basından eleştiri
Toplam 3
Yorum
Basin mi Bunlar basin derken kendilerini ne olarak goruyolar capulcudan badka bisey degiller gozumde takima zerre katkilari varmi acaba asla
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 54
Yorum
taraftar03 hay haysiyetinize karakterinize sizin. adam özür diliyor talisca hareket çekiyor bunun neresini savunuyorsunuz bir alay zavallı bjk yönetimi
Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp başkentte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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