 Şampiyondan 2020 garantisi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Şampiyondan 2020 garantisi

    Şampiyondan 2020 garantisi
    'nda birincilik kürsüsüne çıkan Taha Akgül'den büyük söz... Serbestte 125 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu, "5. kez bu başarıya ulaştım. Söz veriyorum, 2020 Olimpiyatları'nda da zirveye çıkacağım" dedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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