Altın adam Rıza Kayaalp
130 kilo grekoromen güreşçimiz Macar rakibi Lam’ı 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş, Tuba Yakan ve Buray Uygur için tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i de kutladı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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