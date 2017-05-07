 Altın adam Rıza Kayaalp – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Altın adam

    Altın adam Rıza Kayaalp

    130 kilo grekoromen güreşçimiz Macar rakibi Lam’ı 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

    Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo finalinde grekoromen güreşçimiz Rıza Kayaalp muhteşem bir geri dönüşe imza attı, Macar rakibi Lam'ı 3-0 geriden gelip 4-3 yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı. Uzun boy avantajını iyi kullanan Macar Lam önünde 3-0 geriye düşen milli güreşçi, rakibini 3 kez minderin dışına attı, skoru 3-3'e getirdi. Son bölümde bir puan daha alan Rıza Kayaalap minderden 4-3 galip ayrıldı ve üst üste 6'ncı, toplamda 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş, Tuba Yakan ve Buray Uygur için tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi 'i de kutladı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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