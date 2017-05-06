Rıza Kayaalp finale çıktı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, grekoromen stil 59, 66, 98 ve 130 kiloda eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Slovak Tamas Soos'u 1 dakika 35 saniyede 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Rıza Kayaalp, akşam senasında finalde Macar sporcu Balint Lam ile altın madalya mücadelesi verecek. Türk güreşçi, 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak.



66 kiloda mindere çıkan Atakan Yüksel ise ilk maçında Ermeni Karen Aslanyan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Sanan Suleymanov karşısında minderden 3-1 galip ayrılan Atakan, yarı finalde Rus Artem Surkov engeline takıldı. Rakibine 2-0 yenilen Türk güreşçi, bronz madalya maçında Gürcü Goga Gogiberashvili ile karşı karşıya gelecek.



2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem ise ilk maçında şampiyonaya veda etti.