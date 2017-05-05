 Yasemin Adar'dan altın madalya – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    'dan altın madalya

    Yasemin Adar'dan altın madalya

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda , finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

    Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde dün erkeklerde Rıza Yıldırım'ın ardından bugün de kadınlar 75 kiloda , Avrupa Şampiyonu oldu.

    Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, altın madalyayı boynuna takarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    Milli sporcu, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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