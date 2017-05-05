Yasemin Adar'dan altın madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, finalde Macaristan'dan Zsanett Nemeth'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, altın madalyayı boynuna takarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli sporcu, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Yasemin Adar'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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