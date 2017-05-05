"Hedefim 2017’de altın kemeri Ordu’ya getirmek"

Kırkpınar Başpehlivanı, aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı olan Recep Kara, yeni transfer ettikleri güreşçiler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile bir araya geldi. Güreşlere Büyükşehir Belediyesi adına katılacağını ve güçlü bir ekip kurduklarını belirten başpehlivan Recep Kara, 2017 Kırkpınar güreşlerinde de yine iddialı olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurdukları güreş takımına yeni transferleri basına tanıtan Recep Kara, "İnşallah olimpik branşlarda bundan sonraki süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kuracağımız takımlarla birlikte Ordu'yu temsil edeceğiz. Büyükşehir Spor Daire Başkanı olarak yeni göreve başladım. Güreşte Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş arkadaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi bünyesine katmakla işe başlıyoruz. Temmuz ayında yapılacak olan tarihi Kırkpınar güreşleri öncelikli hedefimiz. Son başpehlivan olarak da hedefim 2017 yılında da altın kemeri Ordu'ya getirmek olacak. Yeni transfer ettiğimiz kardeşimizle beraber ekip halinde, güreşlerimize yurt genelinde ve yurt dışında devam edeceğiz" dedi.



SPORU DESTEKLEYECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da ata sporu güreşi desteklemek hemde bu sporda başarılı olan sporcuları Büyükşehir'e alma konusunda, başpehlivan Recep Kara'nın bir çalışma yaptığını, başarılı güreşçiler Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Nedim Gürel'in de artık Büyükşehir Belediyesi adına güreşeceğini söyledi. Güreş sporu başta olmak üzere diğer branşları da destekleyeceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz Büyükşehir Belediyespor adı altında, 2018 yılından itibaren de liglerini de oluşturacağız. Daire başkanımıza gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu yıl başta Kırkpınar olmak üzere Recep bey ve buradaki kadrodaki ekibimizin güreşlerini de takip edeceğiz ve destek olacağız" diye konuştu.