 Bir altın da Soner Demirtaş'tan – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Bir altın da 'tan

    Bir altın da Soner Demirtaş'tan

    Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kilo finalinde , altın madalyanın sahibi oldu.

    Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan Soner, üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
    Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu 'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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