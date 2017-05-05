Bir altın da Soner Demirtaş'tan
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kilo finalinde Soner Demirtaş, altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan Soner, üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
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aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
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Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
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