Bir altın da Soner Demirtaş'tan

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan Soner, üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.