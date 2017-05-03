Süleyman Atlı'dan bronz madalya
Milli güreşçi Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 57 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı.
Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçi, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Süleyman Atlı, böylece Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını elde etti. Türk sporcu, madalya sevinci minderde Türk bayrağıyla tur atarak yaşadı.
Bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu, Sırbistan'da ilk turda Ermeni Garik Barseghyan'ı, çeyrek finalde ise İsrail'den Yuriy Holub'u yenmişti.
Süleyman Atlı, yarı finalde Romanya'dan Andrei Dukov'a 7-6 mağlup olarak, final şansını yitirmişti.
Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.
Sırbistan'a altın madalya için geldiğini belirten Süleyman, "Hedefim şampiyonluktu. Nasip olmayınca olmuyor. İnşallah, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda bu hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.
Serbest stil 57 kiloda altın madalyaya Azerbayacan'dan Giorgi Edisherashvili ulaşırken, Rumen Andrei Dukov ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalya ise Rusya'dan Zavur Uguev'e gitti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Süleyman Atlı'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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