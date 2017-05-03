 Güreşte iki bronz geldi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Güreşte iki bronz geldi

    Güreşte iki bronz geldi

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerde iki bronz madalya kazandık.

    Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stil 86 kiloda , Polonyalı Baranowski'yi 3-0'dan gelip 4-3 yenerek bronz madalya kazandı. Erkekler serbest stil 57 kiloda ise Süleyman Atlı, İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenip bronzu kaptı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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