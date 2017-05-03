Güreşte iki bronz geldi
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerde iki bronz madalya kazandık.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar, Polonyalı Baranowski'yi 3-0'dan gelip 4-3 yenerek bronz madalya kazandı. Erkekler serbest stil 57 kiloda ise Süleyman Atlı, İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenip bronzu kaptı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Güreşte iki bronz geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.