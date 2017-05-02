Süleyman Atlı'dan bronz madalya
Milli güreşçi Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 57 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı.
Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçi, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Süleyman Atlı, böylece Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını elde etti. Türk sporcu, madalya sevinci minderde Türk bayrağıyla tur atarak yaşadı.
Bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türk sporcu, Sırbistan'da ilk turda Ermeni Garik Barseghyan'ı, çeyrek finalde ise İsrail'den Yuriy Holub'u yenmişti.
Süleyman Atlı, yarı finalde Romanya'dan Andrei Dukov'a 7-6 mağlup olarak, final şansını yitirmişti.
Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.
Sırbistan'a altın madalya için geldiğini belirten Süleyman, "Hedefim şampiyonluktu. Nasip olmayınca olmuyor. İnşallah, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda bu hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.
Serbest stil 57 kiloda altın madalyaya Azerbayacan'dan Giorgi Edisherashvili ulaşırken, Rumen Andrei Dukov ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalya ise Rusya'dan Zavur Uguev'e gitti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:15
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Mobydick Hareket güzel, saygı duyulması gerekiyor.
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Tebrikler Özlenen tablo keşke tüm branşlarda bu resmi görebilsek artık ayrısmaktan yorulduk. Sporun savas olmadığını anlasın herkes.
- ''Volkan yumruk atsana''
Toplam 3
Yorum
44istanbul TFF'in oyunlari.... Volkana ceza kesemedi! Oynamayan oyunculara ceza verdiler. Tam komedi ligi!
Süleyman Atlı'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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