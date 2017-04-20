Başpehlivanlar Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 23 Nisan Pazar günü Yeniköy Stadı'nda yapılacak. Etkinliğin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya'da sezonun ilk yağlı güreşlerinin Döşemealtı'nda başlayacağını söyledi.



Genç, güreşlere Antalya bölgesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54'ü başpehlivan 800 civarında güreşçinin katılacağını belirtti. Ata sporu güreşi yaygınlaştırma ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarından bahseden Genç, güreş severleri pazar günü Yeniköy Stadı'ndaki er meydanına davet ettiklerini söyledi. Etkinliğe katılan Antalyalı başpehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Orhan Okulu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ortak hedefi taşıdıklarını ve Antalya'ya altın kemer getirmeyi istediklerini söyledi. Etkinlikte başpehlivanlardan İsmail Koç, Osman Aynur ve Ali Altun da yer aldı.