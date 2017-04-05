 "Milletimizin göğsünü kabarttınız'' – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    "Milletimizin göğsünü kabarttınız''

    "Milletimizin göğsünü kabarttınız''
    , 23 yaş altında Avrupa Şampiyonu olan güreşçiler , ve 'ya mektup gönderdi. Mektubunda sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin göğsünü kabarttınız. Gurur duyduğumuz bu anlamlı şampiyonluğunuz dolayısıyla sizi gönülden tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:41
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