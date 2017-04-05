Güreşte hedef "dünyanın en iyisi" olmak
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi.
Milli takımdaki bazı sporcuların ilk defa bu büyüklükte bir uluslararası şampiyonada mindere çıktığına dikkati çeken Aydın, "Haliyle biraz heyecan, biraz tecrübesizlik söz konusu. Bu yüzden, asıl bundan sonraki şampiyonalarda kendilerini göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- "Türkiye her zaman ilk 3'te yer almalı"
"Genetik yapımız güreşe çok yatkın, haliyle güreşçi bulma konusunda sıkıntı çekmiyoruz." diyen Aydın, şöyle devam etti:
"2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi takımlarını kurmak istiyoruz. Türkiye'nin her zaman ilk 3'ün arasında yerini alması gerekiyor. En iyi güreş hocaları da bizde ve sağ olsun devletimiz güreşimize her türlü desteği sonuna kadar sağlıyor. Bize kalan ise çok çalışmak ve ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmektir. Bütün çabamız ve çalışmalarımız bu yöndedir."
- Grekoromende yeniden yapılanma
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, bulunduğu seviyeden daha iyi olması için çalıştıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:
"Grekoromen takımını yeniden yapılandırma sürecine soktuk. Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Cenk İldem'in (98 kilo) dışında, 8 uluslararası sıklette sporcuları seçmemiz ve Rıza ile Cenk'in her zaman alternatifi sporculardan oluşan bir takım kurmamız gerekiyor. Son şampiyonada da çok şükür alternatif güreşçilerimiz oldu. Osman Yıldırım ve Fatih Başköy kendilerini ispat ettiler. İnşallah daha iyi başarılara imza atacaklardır."
Adana ve Rize'de düzenlenen büyükler ve 23 yaş altı Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğine inandığını vurgulayan Aydın, "Yönetimimiz, teknik ekibimiz ve sporcularımızla hepimiz bu durumun öneminin farkındayız. Bütün çabamız, çalışmalarımız bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kadın Milli Takımı'nın gün geçtikçe daha iyiye gittiğini dile getiren Aydın, "Şampiyon güreşçimiz Buse Tosun dizinden bir ameliyat geçirdi ve henüz tam iyileşemedi. Son turnuvada bu haliyle yarışmasına rağmen yine de iyi bir performans sergiledi. Evin (Demirhan) ve Bediha (Gün) da başarı elde etti. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:29
- "Her şey G.Saray için daha iyi olacak"
Toplam 4
Yorum
HEASL Geçen yılda görüşmüştü ceza yok diyordu. 1 yıl men cezası aldı.
- F.Bahçe, dördüncülük için sahaya çıkacak
Toplam 4
Yorum
CANARİES AVUCUNU YALA KARGA :)
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 12
Yorum
Abuzer Adamda yine iyi kötü çalım ve sürat var, ama son hareketlerde sıfır. Ne şut çekeceği zamanı ayarlayabiliyor ne pas vereceği zamanı.
Güreşte hedef "dünyanın en iyisi" olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.