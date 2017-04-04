 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara mektup – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara mektup

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara mektup

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya alan milli güreşçiler Osman Yıldırım, Murat Ertürk ve Süleyman Atlı'ya mektup gönderdi. Mektubunda sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizi gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.

    Dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Avrupa Güreş Şampiyonası bu yıl Macaristan'ın Szombathely kentinde yapıldı. Milli Güreş Takımı'nın tarih yazdığı şampiyonada 8 madalya alan güreşçilerimiz tarihi başarıya imza attı.

    "Göğsümüzü kabarttınız"
    Osman Yıldırım, Murat Ertürk ve Süleyman Atlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalı mektup geldi. Mektubunda sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göğsümüzü kabarttınız" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şu sözleri kaleme aldı:

    "23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın madalya kazanarak, Milletimizin göğsünü kabarttınız.

    Gurur duyduğumuz bu anlamlı Şampiyonluğunuz dolayısıyla sizi gönülden tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum."
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:19
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