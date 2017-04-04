Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara mektup
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya alan milli güreşçiler Osman Yıldırım, Murat Ertürk ve Süleyman Atlı'ya mektup gönderdi. Mektubunda sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizi gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.
"Göğsümüzü kabarttınız"
Osman Yıldırım, Murat Ertürk ve Süleyman Atlı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalı mektup geldi. Mektubunda sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göğsümüzü kabarttınız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şu sözleri kaleme aldı:
"23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın madalya kazanarak, Milletimizin göğsünü kabarttınız.
Gurur duyduğumuz bu anlamlı Şampiyonluğunuz dolayısıyla sizi gönülden tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum."
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 11:19
- Martin Linnes şov
Toplam 9
Yorum
LİNNES TEBRİKLER LİNNES. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ. HER MAÇ BU LİNNES İ İSTİYORUZ.
- Wes tuvalette hocam!
Toplam 6
Yorum
Riekerink gibi oynatırlar seni DİSİPLİN DİSİPLİN , ÇALIŞMAK ÇALIŞMAK, TAKIM ÜZERİNDE HAKİMİYET DESTURUN OLMALI TUDOR HOCAM. YOKSA AÇIKGÖZLERDEN ÇOK MADİK YERSİN . RİEKER
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 11
Yorum
edizkarınca selçuk ismail köybasının sergen olma yoluna taş koyan kişidir ismail 10 numara oynarken selçuk yedege cekilmiştir bi şekilde aklını çeldi .
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