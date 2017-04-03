Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Avrupa Şampiyonu oldu. Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde Litvanyalı Mantas Knystautas'ı finalde 5-1 mağlup eden Osman Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.