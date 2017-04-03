 Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Avrupa şampiyonu

    Osman Yıldırım Avrupa şampiyonu
    'nın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda , Avrupa Şampiyonu oldu. Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde Litvanyalı Mantas Knystautas'ı finalde 5-1 mağlup eden Osman Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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