Bakan Kılıç'tan açıklama

Bakan Kılıç, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi üyeleriyle bir araya geldikten sonra Türkiye Güreş Federasyonunca Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen "Güreşin Enleri Samsun" programına katıldı.

Başarılı sporculara hediyeler veren Kılıç, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık dalında yarışan Samsunlu güreşçileri de plaketle onurlandırdı.

Uluslararası müsabakalarda sevindikleri ve üzüldükleri anlar olduğunu dile getiren Kılıç, güreş konusunda ise her zaman içlerinde güven bulunduğunu söyledi. Bunu dile getirdikleri zaman, farklı spor dallarıyla ilgili neden aynı şeylerin söylenmediğinin belirtildiğini kaydeden Kılıç, "Ülkelere ve milletlere özgü şeyler vardır. Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var. Dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var. Güreşi çok farklı noktaya taşımak zorundayız. Bu bizim ecdadımıza olan borcumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir futbol izleyicisi ve zamanında bir futbolcuydu ama her görüştüğümüzde veya her programa gittiğimizde mutlaka ve mutlaka güreşle ilgili görüşmemiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı gibi güreşçilerin hem centilmenliği hem de sportmenliği ile nam saldıklarına dikkati çeken Kılıç, aynı zamanda uluslararası müsabakalarda rekorlar kırdıklarını kaydetti.

Salondaki genç sporcuların bu rekorları egale edeceğini, kıracaklarını anlatan Kılıç, "Spor ve güreş tarihine gelecek yıllarda inşallah damgalarını vuracaklardır. Bunu başarmak için de gece gündüz çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Kılıç, bunun için ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni şampiyonluklar çıkacak. Gücünüzü tarihinizden gelen o kuvvetten alacaksınız. Sizin üzerine düşen çok önemli bir görev. Her ülkenin kendisi ile alakalı olarak branşlar vardır. Türk'ü anmadan Türk güreşçisini konuşmak mümkün değil. Çok daha iyi olacağız. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için çok çalışacaksınız, her biriniz gücünüzün son damlasına kadar mücadele edeceksiniz. Gücünüzün tükendiğini hissettiğiniz noktada da dua edeceksiniz ve rakibinizin üzerine atılacaksınız. Allah'ın izniyle tuş edeceksiniz, sayı elde edeceksiniz, madalyalar elde edeceksiniz. Ecdadınıza, milletinize layık birer evlat olacaksınız."

- Aydın: "İstikrar için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Samsun'un güreşte çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Türk güreşinin idolü Yaşar Doğu'nun Samsunlu olduğunu hatırlatan Aydın, "Onun için Samsun, güreşçilerimiz için önemlidir. Aynı zamanda Mustafa Dağıstanlı güreşçimiz de Türkiye'nin önemli değeridir. 2016'da Macaristan'da yapılan şampiyonada güreşlerimiz önemli başarılar kazanmıştır. Bu başarı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın başarısıdır. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Sayın Bakanımıza ata sporumuza verdiği katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, 16 Nisan'da halk oylaması yapılacağını anımsatarak, "Bu siyasi bir seçim değil. İstikrar için yüksek sesle ben de 'evet' diyorum. Güreş Federasyonu ve güreş camiasının başkanı olarak istikrar için, başarının devamı için, büyük Türkiye'nin inşası için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Bakanımızı destekliyoruz." diye görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Kılıç, minik güreşçilere içinde spor malzemesi bulunan 600 adet çanta dağıttı.