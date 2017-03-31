 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya

    Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya

    MACARİSTAN'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün gümüş ile 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalyanın sahibi oldu.

    Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kiloda altın madalya karşılaşmasında Bediha Gün, Belaruslu rakibi Iryna Kurachkina'ya 5-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

    Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan ise üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Kseniya Stankevich'i 2-1 yenereke bronz madalyanın sahibi oldu.

    Şampiyonada eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.

    Şampiyonada yarın kadınlarda şu müsabakalar yapılacak:

    53 kiloda Emine Çataloğlu - Paula Kozlow

    58 kiloda Derya Bayhan - Luisa Helga Gerda Niemesch

    63 kiloda Sinem Topçu - Adela Hanzlickova

    75 kiloda Beste Altuğ - Francy Raedelt



    Kaynak: DHA
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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