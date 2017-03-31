Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya
MACARİSTAN'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün gümüş ile 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kiloda altın madalya karşılaşmasında Bediha Gün, Belaruslu rakibi Iryna Kurachkina'ya 5-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan ise üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Kseniya Stankevich'i 2-1 yenereke bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.
Şampiyonada yarın kadınlarda şu müsabakalar yapılacak:
53 kiloda Emine Çataloğlu - Paula Kozlow
58 kiloda Derya Bayhan - Luisa Helga Gerda Niemesch
63 kiloda Sinem Topçu - Adela Hanzlickova
75 kiloda Beste Altuğ - Francy Raedelt
Kaynak: DHA
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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