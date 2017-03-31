Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlarda 2 madalya

Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kiloda altın madalya karşılaşmasında Bediha Gün, Belaruslu rakibi Iryna Kurachkina'ya 5-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.



Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan ise üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Kseniya Stankevich'i 2-1 yenereke bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonada eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.



Şampiyonada yarın kadınlarda şu müsabakalar yapılacak:



53 kiloda Emine Çataloğlu - Paula Kozlow



58 kiloda Derya Bayhan - Luisa Helga Gerda Niemesch



63 kiloda Sinem Topçu - Adela Hanzlickova



75 kiloda Beste Altuğ - Francy Raedelt